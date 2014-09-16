Логотипы
Прикладные знания:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Dreamweaver
Corel Draw
Autodesk 3ds Max
FL Studio
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
11 лет назад
Один из лучших дизайнеров которых я встречал в последнее время. Умеет мгновенно вникнуть в суть вашей идеи и в кротчайшие сроки реализовать ожидаемый результат, учитывая все ваши пожелания до мельчайших деталей. Очень приятно работать с Алексеем, очень терпеливый и вежливый человек. Огромный плюс еще в том что всегда на связи. Рекомендую как ответственного и профессионального дизайнера. Буду поддерживать контакт и приглашать принять участие в самых лучших проектах. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Хорошая работа , спасибо!
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