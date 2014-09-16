LeoStile

Алексей LeoStile

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Логотипы

Прикладные знания:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Dreamweaver

Corel Draw

Autodesk 3ds Max

FL Studio

Отзывы заказчиков

Paulbreaks
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Логотип для сайта онлайн казино
Один из лучших дизайнеров которых я встречал в последнее время. Умеет мгновенно вникнуть в суть вашей идеи и в кротчайшие сроки реализовать ожидаемый результат, учитывая все ваши пожелания до мельчайших деталей. Очень приятно работать с Алексеем, очень терпеливый и вежливый человек. Огромный плюс еще в том что всегда на связи. Рекомендую как ответственного и профессионального дизайнера. Буду поддерживать контакт и приглашать принять участие в самых лучших проектах. Спасибо за сотрудничество!
Хорошая работа , спасибо!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $100
от 3 дней
#466
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 7 дней
#2128