Один из лучших дизайнеров которых я встречал в последнее время. Умеет мгновенно вникнуть в суть вашей идеи и в кротчайшие сроки реализовать ожидаемый результат, учитывая все ваши пожелания до мельчайших деталей. Очень приятно работать с Алексеем, очень терпеливый и вежливый человек. Огромный плюс еще в том что всегда на связи. Рекомендую как ответственного и профессионального дизайнера. Буду поддерживать контакт и приглашать принять участие в самых лучших проектах. Спасибо за сотрудничество!