Наполнение сайтов по бюджетным ценам + Тексты

Здравствуйте! Меня зовут Элеонора, мне 35 лет. Имею юридическое и экономическое образование. Уверенный пользователь ПК.

Более 5 лет занимаюсь наполнением сайтов. Знаю многие платформы, смогу легко освоить любую необходимую платформу. Достаточно прислать мне пару скниншотов "админки" с указанием полей для заполнения и я готова к работе.

Пишу хорошие гармоничные тексты с плавным внедрением ключевиков, без воды и ахинеи.

Работаю не на поток, а на качество.

Подхожу к работе ответственно, поэтому если ваш срок исполнения задания "вчера", то это не моя работа.