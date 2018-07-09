Наполнение сайтов по бюджетным ценам + Тексты
Здравствуйте! Меня зовут Элеонора, мне 35 лет. Имею юридическое и экономическое образование. Уверенный пользователь ПК.
Более 5 лет занимаюсь наполнением сайтов. Знаю многие платформы, смогу легко освоить любую необходимую платформу. Достаточно прислать мне пару скниншотов "админки" с указанием полей для заполнения и я готова к работе.
Пишу хорошие гармоничные тексты с плавным внедрением ключевиков, без воды и ахинеи.
Работаю не на поток, а на качество.
Подхожу к работе ответственно, поэтому если ваш срок исполнения задания "вчера", то это не моя работа.
Действие аккаунта приостановлено!
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