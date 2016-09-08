Дизайн рекламных буклетов, логотипов, верстка сайтов, программирование
Профиссиональный дизайн:
В растре и в векторе (Corel/Photoshop)
Обрабатываю видео (Sony Vegas, Premiere Pro). Делаю первичную и вторичную цветокоррекцию, 3D LUT, титры, анимацию.
Разрабатываю игры на Unity3D, UnrealEngine 3, UnrealEngine 4, Cryengine 5.
Трехмерное моделирование в 3ds max, Maya, Cinema 4D, Scetch up, Zbrush, Sculptris, Houdini.
Композит в Nuke, After effects, FUSION.
Программирую на:
HTML+CSS+JavaScript
C++/C#
Delphi
LEMASADE Games, 2013/ Lead game designer
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