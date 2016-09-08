Дизайн рекламных буклетов, логотипов, верстка сайтов, программирование

Профиссиональный дизайн:

В растре и в векторе (Corel/Photoshop)

Обрабатываю видео (Sony Vegas, Premiere Pro). Делаю первичную и вторичную цветокоррекцию, 3D LUT, титры, анимацию.

Разрабатываю игры на Unity3D, UnrealEngine 3, UnrealEngine 4, Cryengine 5.

Трехмерное моделирование в 3ds max, Maya, Cinema 4D, Scetch up, Zbrush, Sculptris, Houdini.

Композит в Nuke, After effects, FUSION.

Программирую на:

HTML+CSS+JavaScript

C++/C#

Delphi

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LEMASADE Games, 2013/ Lead game designer