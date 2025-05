Leon_kruut

3d аниматор

1,5 года проработал в игровой индустрии в должности аниматора, участвовал в таких проектах как Echoes of the Past 3, Secrets of the Dark 2, участвовал в разработке Slotomania (facebook) и т. п.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Компьютерная графика - PhotoShop; Flash; Flex; Animator; Adobe After Effects; Autodesk 3ds Max; Autodesk MotionBuilder; ZBrush и др.

Имею познания о рынке компьютерных игр.

Программирование / Web - HTML; CSS; C#(начальный уровень); Action Script; VB; JavaScript(начальный уровень); PHP(средний уровень); mySQL.