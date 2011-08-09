Переводчик Eng-Rus, Rus-Eng
Технические переводы за 100р/страница
Имею высшее техническое образование по специальности технология машиностроения с дополнительной специализацией переводчик в сфере профессиональной коммуникации. В настоящее время работаю по специальности, имею работы с зарубежной технической документацией.
Выполняю переводы инструкций по эксплуатации, технических статей, презентаций, деловой корреспонденции, а также по общей технической тематике.
Знание языка на уровне advanced
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