Leona2011

Оксана Leona2011

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Переводчик Eng-Rus, Rus-Eng

Технические переводы за 100р/страница

[email protected]

Имею высшее техническое образование по специальности технология машиностроения с дополнительной специализацией переводчик в сфере профессиональной коммуникации. В настоящее время работаю по специальности, имею работы с зарубежной технической документацией.

Выполняю переводы инструкций по эксплуатации, технических статей, презентаций, деловой корреспонденции, а также по общей технической тематике.

Знание языка на уровне advanced

Переводы
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