Дизайн. Web-программирование, создание сайтов на CMS Wordpress, Joomla!

E-mail: [email protected]

skype: wmsharp85

Портфолио: http://site03.ru

Создание, управление, редактирование сайтов (joomla, Wordpress). Создание тем (шаблонов) для Wordpress. Разработка сайтов, разработка плагинов.

Создание красивых логотипов за 3 дня

Дизайн стильных сайтов (WEB 2.0)

Ваши выгоды:

* Проработка мелких деталей

* Удобные способы оплаты: Webmoney, Easypay, UNIStream

* Креативный подход к поставленной задаче

Работаю по предоплате от 50% до 100% на Ваше усмотрение или через Безопасную сделку.

webmoney:

R135206339366

Z387265216101

easypay:

электронный кошелёк: 17087620

Работы:

http://budzma.org

http://site03.ru

http://buxclub.ru

http://adnak.by

Размещение новостей Вашего сайта в Вашей группе Вконтакте

Желаете размещать цитаты новостей с вашего сайта в вашу группу vk.com в автоматическом режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Пример работы - новости нашей группы : http://vk.com/site03 Цена установки и настройки скрипта: от 200$

Создание сайтов на joomla

Вы хотите создать сайт и у Вас нет на это времени. Мы сделаем всё от покупки хостинга и разработки логотипа для шаблонов до запуска проекта в интернет.

Разработка сайтов на Wordpress

У вас есть дизайн для своего будущего сайта? Тогда Вы пришли по адресу. Все, начиная от вёрстки и заканчивая программированием и размещением сайта в интернет мы берём на себя. Вы отдыхаете – Ваши деньги работают.

Перенос сайта на другой хостинг

Решили перебраться с медленного хостинга на более быстрый или решили всё-таки переехать на платный хостинг с его массой преимуществ. Тогда вы на верном пути. У нас огромный опыт в перемещениях сайтов joomla, wordpress, drupal и др. Пишите нам, всё остальное мы сделаем за Вас.

Разработка плагина "Афиша" для сайта на CMS Wordpress

Если Вам нужна афиша.

Сделаем под ваш дизайн, переведём на нужный язык, разместим на Вашем сайте. Качество гарантируем.

Создание раздела новостей на Вашем сайте Joomla!

Хотите себе раздел новостей, который пополняется новыми материалами с новостных сайтов в автоматическом режиме без вашего участия? Мы предлагаем Вам уникальную услугу по размещению на Вашем сайте joomla! раздела новостей с определённой тематикой, его настройку, фильтрацию. В итоге, вы получите то, что есть у нас на сайте в разделе «Новости» и даже лучше.