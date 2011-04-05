ICQ: 264164814
Здравствуйте!
Меня зовут Александра.
Предлагаю услуги:
Рисунки и иллюстрации
Обработка фотографий
- ретушь;
- фотомонтаж;
- фотоколлаж;
- цветокоррекция.
Полиграфия
- визитки;
- открытки;
- баннеры;
- пригласительные;
- листовки.
Образование:
высшее
Ижевский Государственный Технический Университет
степень магистра техники и технологии
специализация компьютерная графика
Опыт работы: 3 года
График работы:
Понедельник-Суббота
10:00 - 19:00
Выходной:
Воскресенье
Используемые технологии:
Photoshop CS3
Действие аккаунта приостановлено!
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