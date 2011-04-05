Leoness

Александра Leoness

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
ICQ: 264164814

Здравствуйте!

Меня зовут Александра.

Предлагаю услуги:

Рисунки и иллюстрации

Обработка фотографий

- ретушь;

- фотомонтаж;

- фотоколлаж;

- цветокоррекция.

Полиграфия

- визитки;

- открытки;

- баннеры;

- пригласительные;

- листовки.

Образование:

высшее

Ижевский Государственный Технический Университет

степень магистра техники и технологии

специализация компьютерная графика

Опыт работы: 3 года

График работы:

Понедельник-Суббота

10:00 - 19:00

Выходной:

Воскресенье

Используемые технологии:

Photoshop CS3

Портфолио