Leonid-seo

SEO специалист

Работаю в SEO с 1999 года. В качестве SEO-специалиста специализируюсь на сложных проектах в высоко-конкурентных нишах, требующих детального и всестороннего анализа - текущих алгоритмов ранжирования поисковых систем, полного анализа семантики и внутренней структуры сайтов-конкурентов, внешних факторов оптимизации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

Опыт работы с международными рынками;

Сильные аналитические навыки;

Анализ текущих алгоритмов ранжирования поисковых систем;

Комплексный аудит сайтов;

Глубокий анализ сайтов-конкурентов и ситуации на целевых рынках;

Составление семантического ядра и прогнозирование целевого трафика;

E-Commerce (Woocommerce, OpenCart, Magento, PrestaShop, etc.);

Оптимизация кода страниц, навигационной и информационной структур сайта;

Уверенные знания SEO утилит: Key Collector, Rank Tracker, WebSite Auditor, Screaming Frog, SEO SpyGlass, LinkAssistant, Rapid SEO Tool, WebPosition, CS Yazzle, Semonitor, Site Content Analyzer, SEMRush, Ahrefs, SERPStat, Yandex Direct, Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер, Google Ads, Google Analytics, Google Search Console;

Управление различными CMS;

Уверенное знание HTML и CSS;

Разработка структуры сайтов.

Системное администрирование сервера;

Полное резюме доступно по ссылке:

https://drive.google.com/file/d/1Fhmeko8XzXaNVxde0_KhKnzsgwJuok70/view﻿

Пример тестового задания:

https://drive.google.com/open?id=1mdkRhFSDe39IuPeSN_I9Ax9S-_M57k1j7Fb_qQLSLDU﻿

Почему я не делаю SEO Аудит как тестовое задание:

https://docs.google.com/document/d/1qp9KUf4JfbaPF_eqzRKVVHRZZXVJMaF_RHlC-Av8rYQ﻿