Леонид Бейненсон LeonidBLBLeonidBLB
46 летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Программист; архитектор
Опыт работы с программными технологиями:
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Javascript --- 3 года
Разработка сайтов.
Использование AJAX
Perl --- 5 лет
Создание распределенных сервисов. Разработка сайтов.
Использование mod_perl.
MySQL --- 5 лет
Разработка баз данных для прикладных приложений.
Linux --- 7 лет
Программирование приложений верхнего уровня
Разработка драйверов для Linux
C/С++ 9 лет
Разработка пользовательских приложений под Windows и Linux.
Алгоритмическая оптимизация
Разработка драйверов для Linux
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