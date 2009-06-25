LeonidBLB

Леонид Бейненсон LeonidBLB

 
46 летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Программист; архитектор

Опыт работы с программными технологиями:

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Javascript --- 3 года

Разработка сайтов.

Использование AJAX

Perl --- 5 лет

Создание распределенных сервисов. Разработка сайтов.

Использование mod_perl.

MySQL --- 5 лет

Разработка баз данных для прикладных приложений.

Linux --- 7 лет

Программирование приложений верхнего уровня

Разработка драйверов для Linux

C/С++ 9 лет

Разработка пользовательских приложений под Windows и Linux.

Алгоритмическая оптимизация

Разработка драйверов для Linux

JavascriptMySQLLinuxPerlAjax