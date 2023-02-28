Leonid_8ics

UX/UI, WEB и моушн-дизайн, маркетинг, консалтинг.

Я Senior UX/UI дизайнер с командой студии NUTS

Вхожу в число ТОП 10 % фрилансеров.

ИП и расчетный счет.

Наше промо: https://vimeo.com/681876171

В сфере дизайна, промо и веба с 2007 года.

Образование: Маркетинг, Реклама и PR

Также эксперт по автоматизации бизнеса.

Я помогу, если вам необходимо:

1. Дизайн веб-сайта c UI китом по настоящему анализу (CJM / CX / UX / UI)

2. Баннеры, контент, промо на сайт или таргет

3. Анализ юзабилити сайта (CJM / CX / UX / UI)

4. Сайт «под ключ» на популярных CMS: WordPress, Tilda, Bitrix24 и др.

5. "Дизайнер на час"

Команда NUTS с профильным образованием, сертифицированы топовыми дизайн школами и вебмастерами.

Настоящий UI дизайн, по CJM, UX и CX анализу, а не просто красивые картинки.

С уважением,

Леонид Ор.