Leonid_8ics

Я Senior UX/UI дизайнер с командой студии NUTS
Вхожу в число ТОП 10 % фрилансеров.
ИП и расчетный счет.
Наше промо: https://vimeo.com/681876171
В сфере дизайна, промо и веба с 2007 года.
Образование: Маркетинг, Реклама и PR
Также эксперт по автоматизации бизнеса.
Я помогу, если вам необходимо:
1. Дизайн веб-сайта c UI китом по настоящему анализу (CJM / CX / UX / UI)
2. Баннеры, контент, промо на сайт или таргет
3. Анализ юзабилити сайта (CJM / CX / UX / UI)
4. Сайт «под ключ» на популярных CMS: WordPress, Tilda, Bitrix24 и др.
5. "Дизайнер на час"
Команда NUTS с профильным образованием, сертифицированы топовыми дизайн школами и вебмастерами.
Настоящий UI дизайн, по CJM, UX и CX анализу, а не просто красивые картинки.
С уважением,
Леонид Ор.