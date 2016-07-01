Leonid_Vysochyn

Доброго времени суток!

Меня зовут Леонид, и я являюсь Project Manager в IT-компанииOrdenTop. ОрденТоп – это поставщик удаленных услуг! Мы команда профессиональных менеджеров и топ-специалистов.

Субподрядчик для агентств, аутсорсинг компания, продакшн-компания, лучший

помощник для агентств! Наша миссия- «Стать ведущим поставщиком удаленных услуг для заказчиков и лучшим

работодателем для удаленных сотрудников».

И в связи сэтим мы ищем самых талантливых разработчиков/тестировщиков и дизийнеров для

создание веб-сайтов, софта, игр, дизайна и прочего.

От вастребуется:

своевременнаясдача проекта, профессионализм в своем деле, желание работать и развиваться.

От нас:

своевременнаяоплата оплата готового куска работы или работы целиком, интересные и сложные

проекты и многое другое!

Все остальные детали можно обговорить в скайпе - vysochyn_ordentop, либо по почте - [email protected]