Leonid_Vysochyn

Доброго времени суток!
Меня зовут Леонид, и я являюсь Project Manager в IT-компанииOrdenTop. ОрденТоп – это поставщик удаленных услуг! Мы команда профессиональных менеджеров и топ-специалистов.
Субподрядчик для агентств, аутсорсинг компания, продакшн-компания, лучший
помощник для агентств! Наша миссия- «Стать ведущим поставщиком удаленных услуг для заказчиков и лучшим
работодателем для удаленных сотрудников».
И в связи сэтим мы ищем самых талантливых разработчиков/тестировщиков и дизийнеров для
создание веб-сайтов, софта, игр, дизайна и прочего.
От вастребуется:
своевременнаясдача проекта, профессионализм в своем деле, желание работать и развиваться.
От нас:
своевременнаяоплата оплата готового куска работы или работы целиком, интересные и сложные
проекты и многое другое!
Все остальные детали можно обговорить в скайпе - vysochyn_ordentop, либо по почте - [email protected]