Leonid_star_ua

Стародубцев Leonid_star_ua

 
36 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Верстальщик

- HTML5/CSS3,

- Adobe Photoshop,

- майл-верстка,

- js, jquery, подключения.

- MaxyStore ( мой сайт на MaxyStore - http://kupitflag.com),

- блочная фиксированная / резиновая верстка,

- адаптивная верстка,

- кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8+),

- Bootstrap,

- написание простого, читабельного, аккуратного, логического кода,

- соблюдение стандартов W3C, внедрение плагинов,

- pixel perfect, использование спрайтов, комментарии.

JavascriptHTMLBootstrapjQueryPhotoshop
Портфолио