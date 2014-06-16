Верстальщик
- HTML5/CSS3,
- Adobe Photoshop,
- майл-верстка,
- js, jquery, подключения.
- MaxyStore ( мой сайт на MaxyStore - http://kupitflag.com),
- блочная фиксированная / резиновая верстка,
- адаптивная верстка,
- кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8+),
- Bootstrap,
- написание простого, читабельного, аккуратного, логического кода,
- соблюдение стандартов W3C, внедрение плагинов,
- pixel perfect, использование спрайтов, комментарии.
Портфолио
- Responsive173 просмотра
- Дизайн141 просмотр
- Визитка150 просмотров
- Bootstrap145 просмотров