Leonora_ka

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Я Леонора Кавтария, 18 лет, окончила Тбилисскую 55 Государственную школу. Я очень хочу с вами работать. Я готова работать с вами, чтобы улучшить опыт и общение командой. У меня есть идеи, которые вызывают интерес и могут улучшить сотрудничество. Заранее благодарю вас за эту возможность, и я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие. Я полностью погружен в процесс, работая сразу над несколькими заданиями. Я общительная, активная, гибкая, честная, стрессоустойчивая. Я считаю, что мои сильные стороны - системное мышление, ориентация на результат, высокая эффективность, идентификация рисков, многозадачность, лидерские качества, навыки командной работы, организационные и управленческие навыки, стрессоустойчивость, стремление ставить цели. Я не пью, не курю. К сожалению, у меня нет опыта работы из-за моего возраста и текущей ситуации в мире.