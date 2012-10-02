Разработка приложений для iOS, Android.

Разработка веб-приложений (Ruby on Rails / PHP, MySQL, AJAX, JavaScript (JQuery)).

Разработка desktop-приложений (.NET, C#, MS SQL Server / Delphi / Java).

Полгода работал в научно-проектном нефтегазовом институте .NET - разработчиком.

Занимался разработкой модулей для отображения данных перфорации по скважинам, реализацией библиотеки для конвертации графики из GDI+ в SVG- формат для последующего сохранения и загрузки изображений в СorelDraw.

Используемые технологии:

БД Oracle, компоненты DevExpress.

C 10.2011 по 04.2012 участвовал в разработке и поддержке портала megatyumen.ru (Используемые технологии: фреймворк Kohana + шаблонизатор Twig + mysql + mongo db.), занимался разработкой веб-приложений на Ruby on Rails.

с 04.2012 занимаюсь разработкой мобильных приложений для iOS и Android.