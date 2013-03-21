Leppjuliya

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Окончила профессиональный лицей №63 по профессии бухгалтер. Сейчас получаю высшее образование в той же сфере. Работала в банке ведущим специалистом по обслуживанию персонала, а также кассиром. Хотела бы найти работу оператором на дому, так как нахожусь в декретном отпуске. О себе: я добросовестный исполнитель, пунктуальный человек, грамотный пользователь ПК, хорошо владею русским языком, люблю мелкую работу. Если вас заинтересовало мое резюме, просьба обращаться по тел.: 8-961-461-26-30 или писать на эл. почту: [email protected]