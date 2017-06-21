Выполнение конструкторской и проектной документаций

1. Виды услуг:

- разработка машиностроительной и архитектурностроительной конструкторской документации;

- создание 3D моделей оборудования, зданий, деталей и т.п.;

- проекты из листового металла;

- оцифровка (векторизация) конструкторской документации в программах Компас и AutoCAD;

- расчет себестоиомости проектируемого объекта;

- проектирование городских и частных сетей освещения;

- технические консультации и сопровождение от этапа конструирования изделия до его изготовления и монтажа;

- обучение и знакомство пользователей с программной средой Компас 3D и Solid Works.

2. Программное обеспечение: AutoCAD, Компас 3D, SolidWorks, AutoCAD Civil, Лира САПР

3. Плата за услугу: от 1000 рублей

4. Работы оформляем как от юридического, так и от частного лица. Форма расчета: минимальная предоплата 20%.

5. Форма заключения сотрудничества: письмо (звонок) - опросный лист, постановка задачи - формирование и согласование технического задания, сроков выполнения, точек контроля, внесение предоплаты - выполнение задачи, проверка, корректировка - сдача проекта, полный расчет.