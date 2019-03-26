Если задача поставлена, то найдется и решение!
Занимаюсь разработкой дизайна:
- Landing page
- Интеррнет магазины
- Баннеры
- Визитки
- Полное оформление социальных сетей
Могу гарантировать:
- Контактность
- Исполнительность
- Качество
- Заинтересованность
- Индивидуальный подход
- Адекватные цены
- Соблюдение сроков сдачи проекта
Мой Skype: live:28a2a54c2e8990ad
E-mail: [email protected]
К оплате принимаю:
Qiwi
Яндекс деньги
Сбербанк
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