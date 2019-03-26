Если задача поставлена, то найдется и решение!

Занимаюсь разработкой дизайна:

- Landing page

- Интеррнет магазины

- Баннеры

- Визитки

- Полное оформление социальных сетей

Могу гарантировать:

- Контактность

- Исполнительность

- Качество

- Заинтересованность

- Индивидуальный подход

- Адекватные цены

- Соблюдение сроков сдачи проекта

Мой Skype: live:28a2a54c2e8990ad

E-mail: [email protected]

К оплате принимаю:

Qiwi

Яндекс деньги

Сбербанк