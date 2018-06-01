$6
Нужна тема Yelly wordpress
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
7 лет назад
*Высшее лингвистическое образование
*наличие электронных сертификатов SoloLearn java, html : https://www.sololearn.com/Certificate/1014-12272065/pdf/
https://www.sololearn.com/Certificate/1068-12272065/pdf/
Опыт работы :
-менеджер по проекту it сфера
-менеджер по работе с клиентами it сфера
-amocrm база
-Apple developer applications ( есть своя команда по разработке приложений для Apple)
- корректировка-редактура
-Wordpress- корректор текстов
-Facebook- редактор информационной страницы
Последняя сфера деятельности: it сфера, работа в проекте (старт-ап)
ответственная,коммуникабельная, обязательная личность, которая умеет распоряжаться своим временем!
Нужна тема Yelly wordpress