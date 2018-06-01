Помощник руководителя

*Высшее лингвистическое образование

*наличие электронных сертификатов SoloLearn java, html : https://www.sololearn.com/Certificate/1014-12272065/pdf/

https://www.sololearn.com/Certificate/1068-12272065/pdf/

Опыт работы :

-менеджер по проекту it сфера

-менеджер по работе с клиентами it сфера

-amocrm база

-Apple developer applications ( есть своя команда по разработке приложений для Apple)

- корректировка-редактура

-Wordpress- корректор текстов

-Facebook- редактор информационной страницы

Последняя сфера деятельности: it сфера, работа в проекте (старт-ап)

ответственная,коммуникабельная, обязательная личность, которая умеет распоряжаться своим временем!