Lera11225

Валерия Lera11225

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Помощник руководителя

*Высшее лингвистическое образование 

*наличие электронных сертификатов SoloLearn java, html : https://www.sololearn.com/Certificate/1014-12272065/pdf/

https://www.sololearn.com/Certificate/1068-12272065/pdf/

Опыт работы :

-менеджер по проекту it сфера

-менеджер по работе с клиентами it сфера

-amocrm база 

-Apple developer applications ( есть своя команда по разработке приложений для Apple)

- корректировка-редактура 

-Wordpress- корректор текстов 

-Facebook- редактор информационной страницы 

Последняя сфера деятельности: it сфера, работа в проекте (старт-ап) 

ответственная,коммуникабельная, обязательная личность, которая умеет распоряжаться своим временем! 