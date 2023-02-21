LeraKova

Валерия Коваленкова LeraKova

 
22 годаБеларусь/Минск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад

Привет!


Меня зовут Лера и я начинающий веб-дизайнер. Занимаюсь рисованием и фотографией с детства, поэтому в веб-дизайн затянуло конкретно)

Моя основная деятельность это:

  • Дизайн сайтов

  • Дизайн Landing Page

  • Дизайн рекламных баннеров

  • Дизайн мобильных приложений

    Если вы тоже любитель современного дизайна и минимализма, то смело обращайтесь!

Дизайн сайтаДизайн мобильного приложения
Портфолио