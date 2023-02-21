Валерия Коваленкова LeraKovaLeraKova
22 годаБеларусь/Минск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Привет!
Меня зовут Лера и я начинающий веб-дизайнер. Занимаюсь рисованием и фотографией с детства, поэтому в веб-дизайн затянуло конкретно)
Моя основная деятельность это:
Дизайн сайтов
Дизайн Landing Page
Дизайн рекламных баннеров
Дизайн мобильных приложений
Если вы тоже любитель современного дизайна и минимализма, то смело обращайтесь!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Design Website7 просмотров
- Fitness Hero App11 просмотров
- Amazon Redesign4 просмотра
- Halloween Party App10 просмотров