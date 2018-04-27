Специалист по рекламе РСЯ

Меня зовут Валерия, я обучаюсь на тренинге "Специалист по интернет-рекламе 3.0" и уже изучила самые современные технологии рекламы.

Так как я начинающий специалист, готова бесплатно оказать Вам услугу по настройке интернет-рекламы в Рекламной Сети Яндекса, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Если моё предложение Вас заинтересовало, вы можете написать мне в соц.сети ВК vk.com/valeriyavysotskaya, в WhatsApp или Viber 79298484881

С уважением, Валерия.