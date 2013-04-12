Знание языков: английский, русский, украинский

Услуги: перевод с/на английский

Есть опыт в следующих тематиках: юридическая (контракты, сертификаты, техзадания), техническая (технические описания продукции, инструкции по эксплуатации), деловая переписка.

Сфера интересов:

- популярная психология;

- кинематограф;

- литература, история и культура;

- новости;

- туризм.

Стоимость переводческих услуг: 5-10 у.е. за 1800 знаков с пробелами (в зависимости от тематики перевода и сложности текста)

Возможные способы оплаты: Приват24.