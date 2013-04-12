Знание языков: английский, русский, украинский
Услуги: перевод с/на английский
Есть опыт в следующих тематиках: юридическая (контракты, сертификаты, техзадания), техническая (технические описания продукции, инструкции по эксплуатации), деловая переписка.
Сфера интересов:
- популярная психология;
- кинематограф;
- литература, история и культура;
- новости;
- туризм.
Стоимость переводческих услуг: 5-10 у.е. за 1800 знаков с пробелами (в зависимости от тематики перевода и сложности текста)
Возможные способы оплаты: Приват24.