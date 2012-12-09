Lera_kiraluka

Автор текстов

Работаю с 18 лет на одном предприятии, автор и ведущая трёх телевизионных проектов, имею опыт общения с рекламодателями,написание текстов, проведение мероприятий, полгода работала на радиостанции. Имею благодарственные письма от администраций, становилась лауреатом премии главы Пятигорска. Повышала квалификацию в области продюсирования и авторских проектов в Нижнем Новгороде (2011год) в школе тележурналистика Нины Зверевой, посещала тренинги в рамках проекта "ТЭФИ-регион" в Ставрополе.

Имею несколько хобби: чтение книг, кулинария, живопись, вязание.

Сейчас нахожусь в декретном отпуске. Двое детей- Кира (09.12.2012 г.р), Лука (18.10.2014). Оба ребёнка посещают детский сад.