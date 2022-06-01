Lera_manager

Менеджер digital-агентства

Digital-агентство CODAPO

Мы создаём веб-сайты и веб-приложения, которыми удобно и приятно пользоваться.

В каждом проекте мы руководствуемся бизнес-задачами, интересами пользователя и здравым смыслом.

Основные направления компании:

- разработка проектов любой сложности: от корпоративных сайтов до

высоконагруженных порталов, крупных web-систем и мобильной разработки.

- digital-маркетинг – разработка стратегий на основе тщательной

аналитики бизнеса клиентов и использовании новых инструментов.

Наши золотые ручки сделают тебе:

- Сайт "под ключ" ( Блог, Интернет Магазин или даже Лэндинг )

- Веб-Сервисы на разных стеках

- Чат-Боты разной сложности

- Парсеры

- Скрипты для анализа данных

- Выпуск и поддержка продуктов в блокчейн-системах

- Разработка решений с криптовалютными операциями

Почему мы?

- Вашим проектом будут заниматься профессионалы своего дела. Нам не плевать на будущее вашего проекта.

- Заботимся о клиентах и всегда пишем различные руководства к своему ПО и комментируем код

- Обратная связь 24/7, наши менеджеры готовы решить все вопросы