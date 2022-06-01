Lera_manager

Digital-агентство CODAPO
Мы создаём веб-сайты и веб-приложения, которыми удобно и приятно пользоваться.
В каждом проекте мы руководствуемся бизнес-задачами, интересами пользователя и здравым смыслом.
Основные направления компании:
- разработка проектов любой сложности: от корпоративных сайтов до
высоконагруженных порталов, крупных web-систем и мобильной разработки.
- digital-маркетинг – разработка стратегий на основе тщательной
аналитики бизнеса клиентов и использовании новых инструментов.
Наши золотые ручки сделают тебе:
- Сайт "под ключ" ( Блог, Интернет Магазин или даже Лэндинг )
- Веб-Сервисы на разных стеках
- Чат-Боты разной сложности
- Парсеры
- Скрипты для анализа данных
- Выпуск и поддержка продуктов в блокчейн-системах
- Разработка решений с криптовалютными операциями
Почему мы?
- Вашим проектом будут заниматься профессионалы своего дела. Нам не плевать на будущее вашего проекта.
- Заботимся о клиентах и всегда пишем различные руководства к своему ПО и комментируем код
- Обратная связь 24/7, наши менеджеры готовы решить все вопросы