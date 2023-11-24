Инфографика для WB и OZON
Я графический дизайнер, создаю продающую инфографику для маркетплейсов ✅
⬇️ ПРАЙС ⬇️
🔸 1-10 шт. от 300₽/шт.
🔸 10-30 шт. от 250₽/шт.
🔸 30-50 шт. от 200₽/шт.
*окончательная стоимость зависит от сложности и объема работы
В эту стоимость входит:
🔹 подбор и замена фона
🔹 цветокоррекция
🔹 подборка иконок в едином стиле
🔹 подборка шрифтов и т. д.
Работаю по предоплате
50% - 100%
Оплату принимаю на карту Сбербанка и Тинькофф
Буду рада посотрудничать 🤝
Портфолио
- Инфографика для WB1 просмотр
- Инфографика для WB1 просмотр
- Логотип для WBнет просмотров
- Дизайн логотипа для маркетплейсов1 просмотр
Дизайн продукции
нет отзывов
$6/час
от $2от 1 дня
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