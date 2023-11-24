Lerafree

Валерия Lerafree

 
38 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Инфографика для WB и OZON

Я графический дизайнер, создаю продающую инфографику для маркетплейсов ✅

⬇️ ПРАЙС ⬇️

🔸 1-10 шт. от 300₽/шт.

🔸 10-30 шт. от 250₽/шт.

🔸 30-50 шт. от 200₽/шт.

*окончательная стоимость зависит от сложности и объема работы

В эту стоимость входит:

🔹 подбор и замена фона

🔹 цветокоррекция

🔹 подборка иконок в едином стиле

🔹 подборка шрифтов и т. д.

Работаю по предоплате

50% - 100%

Оплату принимаю на карту Сбербанка и Тинькофф

Буду рада посотрудничать 🤝

Портфолио

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Дизайн продукции
нет отзывов
$6/час
от $2от 1 дня
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