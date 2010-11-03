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Крупнейший производитель бондарных изделий ООО "Лер" предлагает продукцию, не имеющую аналогов на Российском рынке: Бондарные изделия дубовые для спиртных напитков-бочки, анкерки, жбаны, барилки от 1-10000л, как простые,так и выполненные под старину, туески(бочонки) липовые для меда от 0,3-30л, кашпо, банную утварь: обливное устройство, запарники, ушаты,купели круглые,овальные; кадушки, кадки (кубельчики), судзины- для засолки овощей, рыбы, грибов…; купели круглые и овальные и многое другое. Доступные цены!Скидки! Продукция сертифицирована. Более подробную информацию, условия специальных акций и цены вы можете узнать на нашем сайте www.ler-bochka.ru