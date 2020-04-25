Занимаюсь 3D 4 года, работаю в Blender 3D. Занимаюсь интерьерной визуализацией, моделированием мебели, анимацией. Ищу долгосрочные проекты.

Занимаюсь 3D моделированием 4 года, работаю в Blender 3D.

Занимаюсь интерьерной визуализацией, моделированием кухонных фасадов, мягкой мебели.

Так же есть опыт в создании игровых моделей, анимации.

Навыки : 3d моделирование, скульптинг, текстурирование, запекание текстурных карт на лоупольную модель, визуализация, анимация.

Ссылка на мои работы: http://lerg.3ddd.ru/

Предпочитаю долгосрочные проекты.