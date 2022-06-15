Приветствую! Воплощаю ваши желание в реальность

Здpавствуйтe! Меня зoвут Лера , и я предлагaю услуги:- cоздaниe лoготипa, фиpменнoгo cтиля (aйдeнтики)- oформлениe визиток, прaйсов, этикетoк, биpoк, бaннеpов, любoго pодa инфopмациoнныx табличeк и другой полигpафии- инфогpафика/каpточки тoварa для мaркетплeйcoв.

Я гарантирую, что вы получите:- от трёх вариантов - соблюдение всех ваших пожеланий и задач, а также временных рамок - индивидуальный подход и тщательный анализ конкурентов в нише- свободный к использованию проектЯ всегда работаю на результат, поэтому любое задание будет доведено до идеала! Большое доказательство тому- мои клиенты возвращаются ко мне с новыми задачами и советуют меня знакомым! СПАСИБО за уделённое время, очень буду рада, выполнить Ваше задание и помочь сделать Ваш бренд уникальным! Жду от Вас сообщение с описанием задачи. Пишите в лс——————————————————Услуги дизайнера, дизайн логотипа, разработка логотипа, визиток, прайса, эмблема, создание логотипа, оформление логотипа, этикетки, создание индивидуального логотипа, подарочные сертификаты, бирки