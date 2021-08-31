Leriiik_13

Являюсь менеджером двух профессиональных работников АЛЕКСАНДРА И ЕЛЕНЫ.
АЛЕКСАНДР:
Я занимаюсь веб-дизайном 3 года, за это время реализовал более 30 проектов ,поэтому умею и знаю, как сделать удобный и привлекательный дизайн для сайта.
Примеры мои реализованных проектов:
http://polukar.github.io/belfora-page/
http://kanadadom.sutitlepolukar.github.io
ЕЛЕНА:
Здравствуйте!
Меня зовут Лена. Я занимаюсь созданием лендингов на Tilda:
сделаю стильный и функциональный одностраничный сайт
подключу и настрою домен
форма заказа + обратная связь
индивидуальный дизайн
подключу к поисковым системам
количество правок не ограничено, работаю до полного одобрения
срок работы от 3х до 7 дней
на связи 24/7
Стоимость до 3500р
Моё портфолио можно посмотреть здесь https://t.me/portfoliopanina