Leriiik_13

Являюсь менеджером двух профессиональных работников АЛЕКСАНДРА И ЕЛЕНЫ.

АЛЕКСАНДР:

Я занимаюсь веб-дизайном 3 года, за это время реализовал более 30 проектов ,поэтому умею и знаю, как сделать удобный и привлекательный дизайн для сайта.

Примеры мои реализованных проектов:

http://meet-market.ru

http://ji-fruits.ru

quadralab.ru

http://polukar.github.io/belfora-page/

http://kanadadom.sutitlepolukar.github.io

ЕЛЕНА:

Здравствуйте!

Меня зовут Лена. Я занимаюсь созданием лендингов на Tilda:

сделаю стильный и функциональный одностраничный сайт

подключу и настрою домен

форма заказа + обратная связь

индивидуальный дизайн

подключу к поисковым системам

количество правок не ограничено, работаю до полного одобрения

срок работы от 3х до 7 дней

на связи 24/7

Стоимость до 3500р

Моё портфолио можно посмотреть здесь https://t.me/portfoliopanina