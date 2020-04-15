Работаю со словом легко и с любовью

Доброго времени суток! Меня зовут Валерия. Более 7 лет работаю в продажах, а в данный момент управляю ими, но имею гуманитарное образование. Около 2 лет работала переводчиком после окончания университета, язык - английский. По образованию я специалист в области международных отношений, а как известно, дипломаты довольно эрудированные люди, которые знают немного, но обо всем.

Что касается моего опыта в написании текстов, то он огромен, потому что я всегда любила писать. Не обошлось без стихов в студенческие годы. Последнее время посещаю мастер-классы по написанию художественных рассказов. Есть желание и идеи по изданию сборника рассказов. В данный момент обучаюсь в одной из лучших школ копирайтинга за 2019 год - школе Юлии Волкодав. Прохожу все три уровня до профессионала.

Вела свой блог в ЖЖ, в данный момент являюсь активным пользователем Инстаграм. Пишу посты на тему мода/стиль, так как работаю в данной сфере, а также, красота, путешествия, факты/наблюдения, кулинария, психология, отношения. Являюсь грамотным и ответственным человеком, выполняющим любую работу в срок. Для каждой моей статьи характерна уникальность и простота изложения. Поскольку я обожаю работать со словом, и воспринимаю копирайтинг/писательство в первую очередь, как возможность для развития, мои статьи всегда живые и цепляющие. Обладаю высокой скоростью печати.