Lerka22

Валерия Lerka22

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнить сайт

    Нужно наполнить информационный сайт на вордпресе, работа копипаст, много времени не занимает, поиск информации в интернете (тоже много времени не занимает), нужна только программа adobe photoshop cs6 для редактирования лого записи, все расскажу и объясню, ...

    WordPress
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнение информационного сайта

    $40

    Нужно наполнить информационный сайт на вордпресе, работа копипаст, много времени не занимает, поиск информации в интернете (тоже много времени не занимает), нужна только программа adobe photoshop cs6 для редактирования лого записи, все расскажу и объясню, ...

    WordPress
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнение сайта

    Нужно наполнить информационный сайт на вордпресе, работа копипаст, много времени не занимает, поиск информации в интернете (тоже много времени не занимает), нужна только программа adobe photoshop cs6 для редактирования лого записи, все расскажу и объясню, ...

    WordPress
    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно наполнить сайт на Wordpress

    Нужно наполнить информационный сайт на вордпресе, работа копипаст, много времени не занемает, поиск информации в интернете (тоже много времени не занемает), нужна только программа adobe photoshop cs6 для редактирования лого записи, все расскажу и объясню, ...

    WordPress
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    4 года назад