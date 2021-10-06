Видеомонтаж
Доброго времени суток!
Я занимаюсь видеомонтажом уже более 4 лет, делаю свою работу качественно, недорого, а самое главное - в сроки!
Берусь за такие работы как:
- Семейные видео (поздравления, слайдшоу, путешествия и т.д.);
- Видео для социальных сетей (сторис, рекламные ролики);
- Видео для бизнеса (промо для вашего бизнеса, продукта, сайта);
- Трейлеры
- Видео для YouTube (влоги, челленджи, нарезки, геймплеи и т.д.)
- Клипы
- Свадьбы
Также рассмотрю любые другие предложения!
Что входит в монтаж:
- Обрезка, склейка, наложение музыки, фотографий, инфографики, текста, эффектов, цветокоррекция
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