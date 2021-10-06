Видеомонтаж

Доброго времени суток!

Я занимаюсь видеомонтажом уже более 4 лет, делаю свою работу качественно, недорого, а самое главное - в сроки!

Берусь за такие работы как:

- Семейные видео (поздравления, слайдшоу, путешествия и т.д.);

- Видео для социальных сетей (сторис, рекламные ролики);

- Видео для бизнеса (промо для вашего бизнеса, продукта, сайта);

- Трейлеры

- Видео для YouTube (влоги, челленджи, нарезки, геймплеи и т.д.)

- Клипы

- Свадьбы

Также рассмотрю любые другие предложения!

Что входит в монтаж:

- Обрезка, склейка, наложение музыки, фотографий, инфографики, текста, эффектов, цветокоррекция