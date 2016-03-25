Я предстваляю «Частное лицо». Основная моя специализация «Веб разроботка». Опыт работы по основной специализации более 3-ух лет. Стоимость моих услуг составляет 4$. за час. Оплату за работу я могу принимать следующими способами — Банковский перевод, Электронные деньги webmoney.

Оказываю различные услуги по созданию и доработке сайтов.

1) Верстка из psd.

2) Валидная верстка.

3) Адаптивная верстка.

4)Добавление различного контента на разные CMS, правка Wordpress. Большой опыт работы на Wordpress.

5) Создание тем для Wordpress.

Знание языков программирования:

Html 5, CSS3, bootstrap , php

Скайп live:victoriatb_2

Почта [email protected]