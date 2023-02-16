Рефераты, контрольные, презентации
Пoмoгу школьникам и студентам вузов с oформлeниeм cледующиx видов paбот:
?реферат;
?контрольная работа;
?презентация;
?эссе;
Опыт работы 5 лет!
На связи 24/7 ??, быстрое выполнение, по Вашим требованиям. Исправления, если потребуются бесплатно, работы отправляю на вашу электронную почту, ватсап, вайбер, телеграм.
Профиль : история, психология, социология , юриспруденция, педагогика и др.
Стоимость демократичная и зависит от объема и от результата, который хотите получить !
Обращайтесь по гуманитарному профилю, буду рада помочь !
Я против войны в Украине!