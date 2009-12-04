LesPaul

Paul LesPaul

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Выполним следующие виды работ:

Локальные сети

* Настрока серверных ОС

· Настрока Windows Server (NT/2000/2003)

· Настрока UNIX систем (Linux,*BSD)

* Настрока локальных сетей

· Настрока Windows сетей с доменной структурой Active Directory

· Настрока UNIX сетей

· Настрока смешанных сетей

· Разработка схем подключения узлов и маршрутизации

* Настрока шлюзов для подключения локальных сетей к Интернет

· Настрока почтовых шлюзов

· Настрока прокси-серверов

· Настрока DNS-серверов

· Настройка сетевых экранов ( брандмауэров, firewall's )

* Разработка и реализация политики безопасности

· Обеспечение сохранности данных от потерь

· Обеспечение сохранности конфиденциальных данных от несанционированного доступа

* Аудит работы локальных сетей

· Оценка загруженности серверов

· Оценка загруженности сети по трафику

* Аудит безопасности локальных сетей

· Проверка антивирусной защиты

· Проверка зашиты от спама

* Аудит безопасности серверных ОС

· Проверка прав доступа к файлам и каталогам

· Проверка уязвимости критичных серверных приложений

· Проверка уязвимости существующей конфигурации системы

· Проверка возможности несанкционированного доступа

WEB приложения

* Разработка веб приложений (PHP,Perl,mysql,postgresql)

* Создание сайтов

* Оптимизация работы сайтов

Первоначальный контакт по электронной почте [email protected]