Выполним следующие виды работ:
Локальные сети
* Настрока серверных ОС
· Настрока Windows Server (NT/2000/2003)
· Настрока UNIX систем (Linux,*BSD)
* Настрока локальных сетей
· Настрока Windows сетей с доменной структурой Active Directory
· Настрока UNIX сетей
· Настрока смешанных сетей
· Разработка схем подключения узлов и маршрутизации
* Настрока шлюзов для подключения локальных сетей к Интернет
· Настрока почтовых шлюзов
· Настрока прокси-серверов
· Настрока DNS-серверов
· Настройка сетевых экранов ( брандмауэров, firewall's )
* Разработка и реализация политики безопасности
· Обеспечение сохранности данных от потерь
· Обеспечение сохранности конфиденциальных данных от несанционированного доступа
* Аудит работы локальных сетей
· Оценка загруженности серверов
· Оценка загруженности сети по трафику
* Аудит безопасности локальных сетей
· Проверка антивирусной защиты
· Проверка зашиты от спама
* Аудит безопасности серверных ОС
· Проверка прав доступа к файлам и каталогам
· Проверка уязвимости критичных серверных приложений
· Проверка уязвимости существующей конфигурации системы
· Проверка возможности несанкционированного доступа
WEB приложения
* Разработка веб приложений (PHP,Perl,mysql,postgresql)
* Создание сайтов
* Оптимизация работы сайтов
Первоначальный контакт по электронной почте [email protected]