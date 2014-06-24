Алексей Анненков LeshaAnnenkovLeshaAnnenkov
32 годаУкраина/Днепр
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Делаю переводы с\на английсктй, русский, украинский
Образование:
Неоконченное высшее (бакалавр), Национальная Металлургическая академия Украины, гуманитарный факультет, кафедра иностранных языков и перевода специальность - технический перевод
Опыт работы:
ПАТ КБ «ПриватБанк»
2010 - 2011
Оператор службы поддержки клиентов «0-800»
Tелекоммуникационная Группа Vega
2012 - 2013
Специалист группы технической поддержки клиентов Национального контакт-центра
Знание языков:
украинский, русский – родные, английский – upper intermediate
Делаю качественные переводы с/на русский, английский и украинский, аннотоции, копирайт, рерайт статей
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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#2343
Редактирование и Корректура
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от 3 дней
#4499
Переводы
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#5112