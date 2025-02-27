Дизайнер

Привет, меня зовут Алексей. Специализируюсь на разработке сайтов (от лендингов, до многостраничных сайтов, сервисов, интерфейсов и дизайн систем), разработке логотипов, айдентики и фирименного стиля. Так же разрабатываю и различную диджитал графику. Постоянно взаимодействую с заказчиками, провожу брифинг, аудит дизайна и работы по редизайну. Так же взаимодействую с верстальщиками и программистами, слежу за соблюдением точного переноса дизайна и следованию дизайн системы. В своей работе использую в основном Figma, Photoshop и Illustrator. Так же интегрирую в работу и нейросети, в частности midjourney и jpt, для генерирования изображений и текстов для наполнения сайтов не стоковым контентом.

Мои работы: https://www.behance.net/alexeybulikov



https://leshabulikov.ru/

Телеграм для связи - https://t.me/leshabulikov