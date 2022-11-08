Нарисую иллюстрации

Привет! Меня зовут Светлана, я рисую иллюстрации. Могу нарисовать для Вас любые: для книги, для рекламы, для принтов, наклеек, декора, да и просто для души. В основном я рисую в тематике детской книжной иллюстрации, но могу и сделать что-нибудь в стиле реализма. Могу нарисовать и цветное и черно-белое изображение. Я очень ответственная и аккуратная в работе. Имею существенный опыт работы, хорошо знаю Photoshop. Всегда открыта для диалога, обращайтесь!