Нахожусь в декретном отпуске, поэтому имею много свободного времени, которое не хотелось бы тратить впустую.

Копирайт, рерайт абсолютно на любую тематику.

Опыт написания работ ( статьи)

-Отличное знание русского языка

-Общительность, дружелюбность, стресоустойчивость

-Быстрая обучаемость

-Исполнительность

-Обязательность

Всю работу выполняю быстро и качественно.

Уверена, во мне Вы найдете отличного сотрудника, который со всей ответственностью отнесется к выполнению Вашего заказа.