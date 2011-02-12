Нахожусь в декретном отпуске, поэтому имею много свободного времени, которое не хотелось бы тратить впустую.
Копирайт, рерайт абсолютно на любую тематику.
Опыт написания работ ( статьи)
-Отличное знание русского языка
-Общительность, дружелюбность, стресоустойчивость
-Быстрая обучаемость
-Исполнительность
-Обязательность
Всю работу выполняю быстро и качественно.
Уверена, во мне Вы найдете отличного сотрудника, который со всей ответственностью отнесется к выполнению Вашего заказа.
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Редактирование и Корректура
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