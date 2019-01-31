LesiaDanilina

Доброго времени !

Работаю с дизайном и иллюстрацией больше трех лет. Высшее образование в области дизайна и множество курсов повышения мастерства навыков рисунка.Люблю делать акврельные логотипы, визитки, сертификаты и прочее, создавать иллюстрации по различным тематикам.☝Преимущество работы со мной - выполняю заказы точно в срок, соблюдаю договоренности и подхожу с душой к заказам.