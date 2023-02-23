LesiaVolovets

PPC-спеціаліст, таргетолог

Курс з таргетованої реклами «PRORYV» у Школі маркетингу Polishchuk.

Курс Основи цифрового маркетингу від Google

Хороші навички комунікування з клієнтами,

Розуміння роботи Google ADS, Google Analytics

Розуміння роботи платформи Facebook ADS,

Знання рекламних інструментів

Вміння самостійно створювати макети або ставити ТЗ копірайтеру, дизайнеру

Вміння ставити Т3 розробнику

Знання основ маркетингу

Вміння сегментувати ЦА і підбирати потрібні зв'язки

Вміння порахувати бюджет

Вміння аналізувати рекламну кампанію

При дистанційній роботі наявність безперебійного інтернету та світла

Знання англійської на рівні B1, та продовжую навчання зараз