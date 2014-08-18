ОСВІТА:
2002-2007 рр
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут української філології (магістр)
Кваліфікація: філолог та літературний редактор (закінчила з червоним дипломом)
ДОСВІД РОБОТИ:
Журналіст у редакції на телеканалі “Ictv”
Набуті вміння:
• написання сценаріїв та текстів
• проведення виїзних зйомок
• ведення інтерв’ю
• роботи з оператором, записування стенд-апу
• монтування сюжетів
Результат: вихід власних сюжетів у пограмах “Факти.Спорт” та „Євро-2012”,”Щоденники Євро-2008”.
Журналіст на радіо ”Ера”
Набуті вміння:
• написання якісних текстів
• оперативної, творчої роботи
Результат : вихід власних начитаних матеріалів у новинах Радіо-Ери.
Журналіст журнал „Олімпійська арена”
Обов’язки: смостійний пошук актуальних тем для авторських матеріалів та робота над редакційними завданнями (написання статей, заміток, репортажів, інтерв'ю, коментарів; пошук тем, героїв, експертів; відвідування прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, участь у прес-турах, відрядженнях)
Результат: вихід матеріалів у номерах журналу.
Літературний редактор у методичному відділі „Укопосвіта”
Обов'язки:
• літературне редагування текстових матеріалів
• коректування статей, написаних українською мовою
• переклад (з російської на українську мову)
ЗНАННЯ МОВ:
Українська - вільно
Англійська - intermediate
Російська - вільно
Контактна інформація:
Mob.phone: +380967750452
E-mail: [email protected]
Skype: lesik_077