Досконало володію українською мовою. Досвід роботи у написанні текстів

ОСВІТА:

2002-2007 рр

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут української філології (магістр)

Кваліфікація: філолог та літературний редактор (закінчила з червоним дипломом)

ДОСВІД РОБОТИ:

Журналіст у редакції на телеканалі “Ictv”

Набуті вміння:

• написання сценаріїв та текстів

• проведення виїзних зйомок

• ведення інтерв’ю

• роботи з оператором, записування стенд-апу

• монтування сюжетів

Результат: вихід власних сюжетів у пограмах “Факти.Спорт” та „Євро-2012”,”Щоденники Євро-2008”.

Журналіст на радіо ”Ера”

Набуті вміння:

• написання якісних текстів

• оперативної, творчої роботи

Результат : вихід власних начитаних матеріалів у новинах Радіо-Ери.

Журналіст журнал „Олімпійська арена”

Обов’язки: смостійний пошук актуальних тем для авторських матеріалів та робота над редакційними завданнями (написання статей, заміток, репортажів, інтерв'ю, коментарів; пошук тем, героїв, експертів; відвідування прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, участь у прес-турах, відрядженнях)

Результат: вихід матеріалів у номерах журналу.

Літературний редактор у методичному відділі „Укопосвіта”

Обов'язки:

• літературне редагування текстових матеріалів

• коректування статей, написаних українською мовою

• переклад (з російської на українську мову)

ЗНАННЯ МОВ:

Українська - вільно

Англійська - intermediate

Російська - вільно

Контактна інформація:

Mob.phone: +380967750452

E-mail: [email protected]

Skype: lesik_077