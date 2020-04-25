Lesnickoff

Федор Lesnickoff

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Режиссер видеомонтажа

 (опыт работы - 4 года)

 Монтаж в программах Adobe Premiere Pro, FinalCut Pro. Навыки цветокоррекции. Создание 2D графики в Adobe After Effects.Рекламное агентство "FRST.MD"

Обязанности:

- Анализ отснятого материала

- Монтаж рекламных роликов и программ 

- Саунд-дизайн/Работа со звуком

- Сведение видеоматериала с могокамерной съемки

- Работа с хромокеем  

- Цветокоррекция

- Моушн-дизайн

- 2D графика

Владение языками:

Английский - B2

Русский - свободно

Примеры работ:

https://www.instagram.com/frst.md/

https://drive.google.com/open?id=1IqemU6JtjMC-Vpxxnzwt3liurTP6oX2V