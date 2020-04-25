Lesnickoff

Режиссер видеомонтажа
(опыт работы - 4 года)
Монтаж в программах Adobe Premiere Pro, FinalCut Pro. Навыки цветокоррекции. Создание 2D графики в Adobe After Effects.Рекламное агентство "FRST.MD"
Обязанности:
- Анализ отснятого материала
- Монтаж рекламных роликов и программ
- Саунд-дизайн/Работа со звуком
- Сведение видеоматериала с могокамерной съемки
- Работа с хромокеем
- Цветокоррекция
- Моушн-дизайн
- 2D графика
Владение языками:
Английский - B2
Русский - свободно
Примеры работ:
https://www.instagram.com/frst.md/
https://drive.google.com/open?id=1IqemU6JtjMC-Vpxxnzwt3liurTP6oX2V
Действие аккаунта приостановлено!