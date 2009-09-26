Здравствуйте, мне нужны недорогие рерайтеры (2-3чел.) на постоянную основу! Выберу тех, у кого цена будет дешевле...ну и качество нормальное. Темы будут разные: от рецептов и свадебных платьев до строительства и авто. Пишите ТОЛЬКО в ICQ: 432-666-546 На предложения ...
Копирайт - 3$/1000зн Глубокий рерайт - 1$/1000зн
Всем здравствуйте! Сделаю любой рерайт и напишу уникальные статьи почти на любые темы!
Так же напишу о любой стране.
Сделаю рерайт любой страны!
В копирайт страны входит:
Все о стране,
Погода в ней,
Достопримечательности,
Активный отдых
Цены в этой стране
Как доехать?
Перемещение по стране
События
Виза в страну, посольство (если есть)
История страны
Культура
География
Фото (уникальные только для некоторых стран)
Разговорники (не для всех)
Отели страны
Новости туризма
Напишу любой раздел отдельно и всё о стране!
По традиции:
Первым трём - за отзыв, только до 2000зн.
Пишите: аська: 432-666-546
или в ЛС!
Ой, забыла написать о расценках: Копирайт - 3$/1000зн
Глубокий рерайт - 1,2$/1000зн
!!!!!!!!!!О цене можно договориться!!!!!!!!!!!!
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг69 заявокЗакрыт14 лет назад