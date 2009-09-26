Копирайт - 3$/1000зн Глубокий рерайт - 1$/1000зн

Всем здравствуйте! Сделаю любой рерайт и напишу уникальные статьи почти на любые темы!

Так же напишу о любой стране.

Сделаю рерайт любой страны!

В копирайт страны входит:

Все о стране,

Погода в ней,

Достопримечательности,

Активный отдых

Цены в этой стране

Как доехать?

Перемещение по стране

События

Виза в страну, посольство (если есть)

История страны

Культура

География

Фото (уникальные только для некоторых стран)

Разговорники (не для всех)

Отели страны

Новости туризма

Напишу любой раздел отдельно и всё о стране!

По традиции:

Первым трём - за отзыв, только до 2000зн.

Пишите: аська: 432-666-546

или в ЛС!

Ой, забыла написать о расценках: Копирайт - 3$/1000зн

Глубокий рерайт - 1,2$/1000зн

!!!!!!!!!!О цене можно договориться!!!!!!!!!!!!