Добрый день!
Вам нужен грамотный, профессиональный и ответственный копирайтер? Вам ко мне!
Кратко о моём опыте:
3 года в федеральных изданиях, журналист. Журналы "Финанс.", "РБК"
2 года в глянцевых журналах New Diet, Office magazine, Tourbus
3 года копирайтинга для компаний
2 года копирайтинга в агентствах
MBA по бренд-менеджменту. Практикующий профессиональный маркетолог.
Я работаю с текстами любой сложности на русском и английском языках. Пишу грамотно и продающе, всегда для целевой аудитории. Быстро понимаю, что нужно и как это сделать максимально эффективно. Сочетание копирайтер + маркетолог гарантирует 100% результат. Главное преимущество - уважение к работодателю на всех этапах проекта. Попробуйте работать со мной и почувствуйте разницу.
В моём портфолио:
• Продающие тексты (лендинги, контент для сайтов)
• Эмоциональные тексты (инстаграм, социальные сети, блоги)
• Статьи (для журналов, интернет-ресурсов)
• SEO-тексты
• Слоганы
• Нейминг
Надеюсь, мы будем друг другу полезны. Пишите, я на связи.
С уважением,
Олеся Курлеева
+7 926 338 99 22
- Текст для Ralf Ringer134 просмотра
- Текст для бренда пива143 просмотра
- Текст для инвестиционного лендинга131 просмотр
- Пост в инстаграм151 просмотр
- Не хлебом единым157 просмотров
- Продающее письмо216 просмотров
- Russian Visa191 просмотр
- Статья о Кейт Миддлтон129 просмотров
- Текст на главную для компании PROTech143 просмотра
- Текст для сайта СЛТ Решения144 просмотра
- Статья о специях168 просмотров
- Массаж лица от морщин146 просмотров