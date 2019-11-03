Копирайтер

Добрый день!

Вам нужен грамотный, профессиональный и ответственный копирайтер? Вам ко мне!

Кратко о моём опыте:

3 года в федеральных изданиях, журналист. Журналы "Финанс.", "РБК"

2 года в глянцевых журналах New Diet, Office magazine, Tourbus

3 года копирайтинга для компаний

2 года копирайтинга в агентствах

MBA по бренд-менеджменту. Практикующий профессиональный маркетолог.

Я работаю с текстами любой сложности на русском и английском языках. Пишу грамотно и продающе, всегда для целевой аудитории. Быстро понимаю, что нужно и как это сделать максимально эффективно. Сочетание копирайтер + маркетолог гарантирует 100% результат. Главное преимущество - уважение к работодателю на всех этапах проекта. Попробуйте работать со мной и почувствуйте разницу.

В моём портфолио:

• Продающие тексты (лендинги, контент для сайтов)

• Эмоциональные тексты (инстаграм, социальные сети, блоги)

• Статьи (для журналов, интернет-ресурсов)

• SEO-тексты

• Слоганы

• Нейминг

Надеюсь, мы будем друг другу полезны. Пишите, я на связи.

С уважением,

Олеся Курлеева

+7 926 338 99 22

[email protected]