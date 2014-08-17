Уверенный пользователь ПК (MS Office);
Знание английского, татарского языков, изучаю французский. .
Обладаю знанием и опытом работы в банковской сфере, в сфере активных продаж. Ответственная, исполнительная, вежливая, коммуникабельная, имею хорошую дикцию, нестандартное мышление, способность к самостоятельному обучению. Умею слушать и слышать.
Работаю не только на результат, но и на качество.
Верю в свою работу, в организацию, в которой работаю, пытаюсь сделать все возможное для привлечения и отличного обслуживания перспективного потока клиентов.
Имею опыт работы в 4х банках, неоднократно побеждала в конкурсах продаж, имею опыт работы контролером и материально ответственным.
На данный момент закончила курсы дизайнера интерьеров на ПК, изучаю Autocad, Photoshop, Coreldraw, 3d Max самостоятельно.