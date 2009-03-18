Lesya220684

Ответственность, исполнительность, коммуникабельность

ФАЙЗРАХМАНОВА ЛЯЙСАН РИФОВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 22 июнь 1984 г.

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: не замужем

ISQ:479280568

ОБРАЗОВАНИЕ:

2001-2006гг - Башкирский государственный аграрный университет по специальности Агрономия с присвоением квалификации Ученый Агроном.(диплом с отличием)

2007-2010гг - Башкирский государственный аграрный университет по специальности Экономика и управление на предприятии.(незаконченное)

ОПЫТ РАБОТЫ:

май 2004г -октябрь 2005г Рекламное агенство "Эквилон"

Должность: Промоутер

Обязанности: Провидение промо-акций, раздача информационных листовок, промоподарков, ведение отчетности, призинтаци продукции.

Июнь 2006г - июнь 2008г ГУСП совхоз "Алексеевский"

Должность: Агроном-агрохимик(Бригадир по производству)

Обязанности: Оформление нарядов на сдельную работу, ведение табеля учета рабочего времяни. Составление расписания поливов,расчет норм внесения удобрений, ведение учета прихода и расхода удобрений. Контроль качества выполнения агротехнических работ, обеспечение точного и ежедневного учета выполнения работ рабочими звеньями(66чел), . Ведение контроля за микроклиматом (температура воздуха, субстрата), за фитосанитарным состоянием теплиц.

июнь 2008г по август 2008г НПФ"Минерал"

Должность: Менеджер по продажам

Обязанности: Продвижение продукции компании на вверенной территории (Башкортостан)Активный поск клиентов,составление клиентской базы,развитие и поддержание отношений с клиентами ведение переговоров, заключение договоров.Участие в выставках, семинарах, тендерах.

сентябрь 2008г н.в. ООО"Граунд"

Должность: Инжинер-топограф

Обязанности: Составление топографических карт в программах ГИС ингео, АВТОКАД, согласование подзамных комуникаций с владельцами

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Уверенный пользователь ПК.Знание MS Word, MS Excel,ГИС ингео, АВТОКАД на уровне опытного пользователя, Интернет, электронная почта. Наличие автомабиля.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: Ответственность, исполнительность, коммуникабельность, способность к быстрому обучению, умение работать в команде, стрессоустойчивость.Английский базовый.