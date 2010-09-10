Товканец Леся Михайловна

О себе: родилась 25 апреля 1986 года.

Образование: полное среднее и высшее (в 2002 поступила в Ужгородский национальный университет на факультет романо-германской филологии, специальность «английский язык и литература», в 2007 - закончила).

Опыт работы: весна 2004 - работала переводчиком для благотворительной организации «Peace Corp», USA; май 2007 - за рекомендацией декана факультета работала переводчиком при создании филиала в Ужгороде Израильской телекоммуникационной компании; 2007-2008 - работала переводчиком для «Louis Berger SAS» (European Union) по программе строительства пункта пересечения границы в Ужгороде. 2009 - работаю в колледже искусств им. А. Ердели преподавателем английского языка, а также делаю переводы для гостиницы «Old CONTINENT» (****).

Тематика переводов: гостинично-ресторанный бизнес, строительство, искусство, архитектура, медицина, технический перевод, мода, кулинария (меню для кафе, ресторанов), деловая лексика, политическая терминология (переводы документов, конференций) и много другого.

Дополнительные знания: свободно владею украинским, русским и английским языками. Пользование ПК: операционная система Windows, на уровне пользователя, робота с программами Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Интернет (Outlook Express, Internet Explorer, поиск информации на веб-ресурсах).

Личные качества: инициативная, целеустремленная, ответственная, коммуникабельная.

Семейное положение: замужем.

Местожительство: м. Ужгород, ул. Тлехаса, 86/16.

Контакты: моб. тел.: 0994403370

e-mail: [email protected]