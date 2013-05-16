Переводчик англ/рус
Перевод текстов с английского языка на русский и с русского на английский.
Художественные, научные, технические тексты, корреспонденция, деловая или личная переписка и многое другое.
Высшее лингвистическое образование по специальности "Перевод и переводоведение".
Прошла подготовку " The New Cambridge English Course".
Английский и русский языки – на уровне грамотного, образованного носителя.
Работаю с полным погружением в тематику исходного текста, с переводом на натуральном, живом языке, в соответствии со всеми правилами грамматики и стилистики.
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