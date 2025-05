Переводчик англ/рус

Перевод текстов с английского языка на русский и с русского на английский.

Художественные, научные, технические тексты, корреспонденция, деловая или личная переписка и многое другое.

Высшее лингвистическое образование по специальности "Перевод и переводоведение".

Прошла подготовку " The New Cambridge English Course".

Английский и русский языки – на уровне грамотного, образованного носителя.

Работаю с полным погружением в тематику исходного текста, с переводом на натуральном, живом языке, в соответствии со всеми правилами грамматики и стилистики.