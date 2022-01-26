Создание сайтов под ключ
Всем привет)
Меня зовут Виолетта, я занимаюсь созданием сайтов на Тильда
Я уверена, что структурный подход к работе помогает достичь результата
Именно поэтому я разделила работу со мной на следующие этапы:
•Провожу бриф для понимания задачи
•провожу анализ конкурентов, подбор референтов
•создаю прототип (структуру сайта без дизайна), потому что тексты важны также как и дизайн
•разрабатываю дизайн и верстаю в Тильда
•адаптация сайта под мобильные и планшетные устройства
•подключение кассы для приема платежей, домена и иные Настройки
Мое портфолио- www.behance.net/leta_veta
Действие аккаунта приостановлено!