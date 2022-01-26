Создание сайтов под ключ

Всем привет)

Меня зовут Виолетта, я занимаюсь созданием сайтов на Тильда

Я уверена, что структурный подход к работе помогает достичь результата

Именно поэтому я разделила работу со мной на следующие этапы:

•Провожу бриф для понимания задачи

•провожу анализ конкурентов, подбор референтов

•создаю прототип (структуру сайта без дизайна), потому что тексты важны также как и дизайн

•разрабатываю дизайн и верстаю в Тильда

•адаптация сайта под мобильные и планшетные устройства

•подключение кассы для приема платежей, домена и иные Настройки

Мое портфолио- www.behance.net/leta_veta