Letmeexplode

Тип работы: Частичная занятость, свободный график.
Контакты: e-mai - [email protected], тел.: +7 (914) 177-68-34
Личная информация:
Адрес: Россия, г.Хабаровск
Дата рождения: 12 ноября 1992г. (20 лет)
Образование:
Учебное заведение: Московский Психолого-Социальный Университет
Факультет: психологии
Форма обучения: заочная
- знание Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, CorelDRAW
- уверенный пользователь Microsoft Office
- владение английским языком
Опыт работы: дизайн/фотография - более трех лет.
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