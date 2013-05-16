Letmeexplode

Василий Letmeexplode

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Тип работы: Частичная занятость, свободный график.

Контакты: e-mai - [email protected], тел.: +7 (914) 177-68-34

Личная информация:

Адрес: Россия, г.Хабаровск

Дата рождения: 12 ноября 1992г. (20 лет)

Образование:

Учебное заведение: Московский Психолого-Социальный Университет

Факультет: психологии

Форма обучения: заочная

- знание Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, CorelDRAW

- уверенный пользователь Microsoft Office

- владение английским языком

Опыт работы: дизайн/фотография - более трех лет.